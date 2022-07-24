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Более 850 тыс. казахстанских подростков полностью вакцинированы от КВИ
24 Июля 2022 09:01

Более 850 тыс. казахстанских подростков полностью вакцинированы от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировались 9 545 315 человек, вторым компонентом - 9 326 873 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом Pfizer привились 1 231 650 человек, вторым компонентом – 1 179 199 человек.

Из них первой дозой - 869 692 подростка, 41 331 беременная женщина, 145 107 кормящих женщин. Второй дозой - 850 610 подростков, 39 019 беременных женщин, 140 416 кормящих женщин.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2649 новых случаев коронавирусной инфекцией, 971 человек выздоровел.



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