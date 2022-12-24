Более 850 новобранцев Вооруженных сил дали клятву на верность Родине

24 Декабря 2022, 18:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Гвардейском гарнизоне в учебном центре Сухопутных войск и в столичной десантно-штурмовой бригаде состоялась церемония принятия военной присяги, передает МИА «Казинфор» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Мероприятия прошли с участием военнослужащих, представителей местных исполнительных органов, ветеранов Вооруженных сил, родных и близких солдат.

В Астане торжественный ритуал прошел в парке имени Бауыржана Момышулы и начался с возложения цветов к памятнику в честь 112-й годовщины со дня рождения легендарного полководца.

«Поздравляю вас со знаменательным событием! Глубоко символично, что вы приняли присягу в день рождения Бауыржана Момышулы. Жизненный путь прославленного сына казахского народа – пример достойного служения Родине», – подчеркнул ветеран Вооруженных сил, Халық қаһарманы, генерал-лейтенант в отставке Бахытжан Ертаев.

После принятия присяги под музыкальное сопровождение Центрального военного оркестра десантники прошли торжественным маршем.

«За месяц я уже привык к армейскому распорядку. Сегодняшний день запомню навсегда. Горжусь тем, что попал в Десантно-штурмовые войска. Служба для меня возможность проверить свои силы и получить новый опыт», – выразил личный настрой рядовой Султан Аманжолов, прибывший служить из Акмолинской области.

Министерство обороны создает условия для того, чтобы в армии молодые люди получили специальности, востребованные на рынке труда. Так, Гвардейский учебный центр Сухопутных войск осуществляет подготовку по 13 специальностям. Среди них водители дорожных и землеройных машин, специалисты полевого водоснабжения, экскаваторщики, вычислители-топогеодезисты.

«Армейская школа – важный этап становления каждого мужчины, который обязан быть защитником своей семьи и страны. Служба в армии поможет вам в последующем определиться с жизненным выбором. Не исключаю того, что кто-то из вас захочет связать свою судьбу с армией. В любом случае этот опыт вам будет полезен», – сказал начальник учебного центра полковник Сабит Уркинбаев.

Учебно-материальная база учебного центра, оснащенного интерактивными средствами обучения и компьютерными тренажерами, позволяет дать прочные знания и отработать необходимые навыки в процессе обучения. В этом смогли убедиться участники мероприятия, для которых была организована экскурсия с посещением учебных классов, казармы, столовой и спортивного зала.

«Нам сказали, что здесь, в учебном центре, военнослужащие получат специальность, дополнительную профессию. Сегодня это очень актуально. Кроме того, в следующем году после службы у нас появится возможность поступить в институт. В общем, есть хорошие перспективы после армии», – поделилась мнением мама солдата Николая Свичарука Наталья Владимировна, приехавшая в воинскую часть из Костаная.

После шестимесячного обучения в учебном центре военнослужащие будут направлены в воинские части в соответствии с полученной военно-учетной специальностью.