Более 850 лабораторно подтвержденных случаев гриппа зафиксировали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 октября в Казахстане зарегистрировано 1 млн 27 тысяч случаев ОРВИ. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Марал Рахимжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как напомнили в Минздраве, ежегодно в период с октября по апрель отмечается сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным ВОЗ, согласно прогнозу, в предстоящий эпидемический сезон актуальны будут три штамма вируса - A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на эпидсезон 2022-2023 годов.

«В Казахстане мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппа ежегодно осуществляется с 1 октября по 30 апреля. С начала текущего эпидсезона (с 1 октября 2022 года) зарегистрировано 1 млн 27 тысяч случаев ОРВИ. Заболеваемость в республике на уровне аналогичного периода прошлого года», - сообщила Марал Рахимжанова на брифинге в СЦК.

Также, по данным ведомства, в стране зарегистрировано 865 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет – 341.

«Помимо гриппа в Казахстане циркулируют и негриппозные вирусы. На другие негриппозные инфекции обследовано 2292 пробы, из них в 341 пробах (14,8%) установлен положительный результат, в том числе риновирус – 124, РС вирус – 97, парагрипп - 35, коронавирус – 32, аденовирусная – 32, бокавирус – 15, метапневмовирус – 6», - проинформировала спикер.

По словам зампредседателя Комитета, 19 сентября подписано постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан о проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на текущий эпидсезон, согласно которому обеспечена готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа, к приему больных гриппом и ОРВИ, а также готовность лабораторий к проведению лабораторных исследований на грипп и другие ОРВИ.