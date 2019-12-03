Более 85 тысяч пассажиров приобрели ж/д билеты по электронному листу ожидания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Асылхан Калдыкозов рассказал о результатах внедрения так называемого электронного листа ожидания для покупки билетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за 10 месяцев этого года более 85 тысяч наших пассажиров воспользовались данной возможностью. Это те люди, которые воспользовались электронным листом ожидания. 10 июля мы внедрили систему электронного листа ожидания. Данный функционал был готов у нас уже в июне, но учитывая летний период – период массовых перевозок, цифра в 85 тысяч взялась неспроста. Если раньше кассир имел возможности для злоупотреблений, сегодня мы проводим разъяснения с нашими потребителями», - сказал Асылхан Калдыкозов на пресс-конференции в СЦК.

Он напомнил, как действует эта система.

«Если места отсутствуют, наши кассиры в обязательном порядке этих пассажиров должны регистрировать. Места появляются, и теперь система прозрачна. За 7 суток места в лист ожидания поступают, и пассажирам приходят на мобильный телефон или электронную почту сообщения о том, что место появилось и в течение 2 часов пассажир может выкупить это место», - отметил спикер.

«На новогодние праздники мы максимально запустили дополнительные вагоны, дополнительный маршрут. Думаю, компания максимально справится с данной задачей по перевозке пассажиров», - добавил представитель «Пассажирских перевозок».

Напомним, Президент РК поручил ликвидировать искусственный дефицит билетов на поезда летом.

С 1 июля этого года, по рекомендации проектного офиса «Адал жол» Агентства РК по противодействию коррупции, АО «Национальная компания «Казақстан темір жолы» запущена новая информационная система продажи железнодорожных билетов. Новая программа направлена на борьбу с перекупщиками билетов.

На новом сайте КТЖ можно оформить билет как через личный кабинет, так и без авторизации в нем. Также на сайте есть функция «лист ожидания». Пользователь может встать в очередь на покупку билетов в случае их отсутствия. При появлении свободных мест он будет об этом информирован сообщением на электронную почту.