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    10:15, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 85 тысяч человек спасено от паводков в Казахстане

    спасательные работы
    Фото: МЧС РК

    Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 85 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей. Об этом сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. В данный час задействованы порядка 16 тысяч человек, более 2500 единиц техники, 441 водооткачивающих устройств, 131 плавательных средств. Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 85 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 8349 человек, из них 3809 ребенок, — сказал Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.

    По его словам, силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 1,192 тысяч мешкотар и 1 тонны инертного материала.

    В девяти регионах страны действуют 29 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской области.

    На телефоны «Горячей линии» поступило 1 129 звонков, оказана экстренная психологическая помощь — 76.

    Функционируют республиканский и областные оперативные штабы в 20 регионах.

    Теги:
    МЧС Казахстан Регионы Казахстана Общество Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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