Более 85 тысяч человек спасено от паводков в Казахстане

Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 85 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей. Об этом сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. В данный час задействованы порядка 16 тысяч человек, более 2500 единиц техники, 441 водооткачивающих устройств, 131 плавательных средств. Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 85 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 8349 человек, из них 3809 ребенок, — сказал Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.

По его словам, силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 1,192 тысяч мешкотар и 1 тонны инертного материала.

В девяти регионах страны действуют 29 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской области.

На телефоны «Горячей линии» поступило 1 129 звонков, оказана экстренная психологическая помощь — 76.

Функционируют республиканский и областные оперативные штабы в 20 регионах.