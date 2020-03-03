+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 10 °С
USD 381.23 EUR 422.29
RUB 5.73 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 85 млн тенге штрафов взыскали с жителей павлодарские полицейские и судоисполнители

3 Марта 2020 14:14
Поделиться:
Более 85 млн тенге штрафов взыскали с жителей павлодарские полицейские и судоисполнители

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Порядка 80 процентов административных правонарушений в Павлодарской области составили нарушения правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 40 тысяч казахстанцев наказаны за шум в ночное время в 2019 году
Жителя Актау наказали за оскорбление девушки в мессенджере Около 400 млн тенге задолжали жители Семея за тепло Павлодарцы заплатят 3,5 млн тенге за нарушения правил благоустройства

«Только с начала года павлодарскими полицейскими за нарушения административного законодательства возбуждено 19 405 материалов», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

За два месяца 2020 года управление административной полиции за различные правонарушения наложило административных штрафов более чем на 144 миллиона тенге. В результате совместной работы с судебными исполнителями взыскано более 85 миллионов.
«Порядка 80 процентов составляют нарушения правил дорожного движения, - привели статистику в департаменте. – А, например, 30-летний Сергей был привлечён к административной ответственности за курение в общественном месте ещё несколько месяцев назад, однако в связи с отъездом за пределы страны затянул с оплатой штрафа, и только после напоминания со стороны инспекторов административной полиции оплатил штраф через портал «Правительство для граждан».
Мужчина рассказал, что, не выходя из дома, через этот портал зашёл в раздел «Штрафы» и погасил долг.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Суды, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив