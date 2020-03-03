Более 85 млн тенге штрафов взыскали с жителей павлодарские полицейские и судоисполнители
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Порядка 80 процентов административных правонарушений в Павлодарской области составили нарушения правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Только с начала года павлодарскими полицейскими за нарушения административного законодательства возбуждено 19 405 материалов», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
За два месяца 2020 года управление административной полиции за различные правонарушения наложило административных штрафов более чем на 144 миллиона тенге. В результате совместной работы с судебными исполнителями взыскано более 85 миллионов.
«Порядка 80 процентов составляют нарушения правил дорожного движения, - привели статистику в департаменте. – А, например, 30-летний Сергей был привлечён к административной ответственности за курение в общественном месте ещё несколько месяцев назад, однако в связи с отъездом за пределы страны затянул с оплатой штрафа, и только после напоминания со стороны инспекторов административной полиции оплатил штраф через портал «Правительство для граждан».
Мужчина рассказал, что, не выходя из дома, через этот портал зашёл в раздел «Штрафы» и погасил долг.
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