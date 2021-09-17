Более 85 млн рабочих мест будет автоматизировано в мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов Александра Молчановская приняла участие в презентации «Первого Национального доклада о рынке труда Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первая глава посвящена глобальным трендам, которые сегодня уже меняют как глобальный, так и национальный рынки труда, и в будущем приведут к еще большим изменениям», - сообщила Александра Молчановская во время презентации.

«На основе анализа мы выявили несколько основных глобальных трендов. Один из них - развитие технологий и цифровизация. Автоматизация и цифровизация приводят к исчезновению многих профессий, и это естественный процесс. И по оценкам международных экспертов, будет автоматизировано более 85 млн рабочих мест - в основном в обрабатывающей промышленности, транспорте, банковской сфере», - добавила спикер.

По ее словам, несмотря ожидаемое сокращение, новых рабочих мест будет создано больше - более инновационных, сложных, для которых потребуются новые навыки, чтобы оставаться востребованным на рынке труда.