Более 85% костанайцев прошли перепись населения

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Промежуточные итоги переписи населения в Костанайской области озвучил сегодня в ходе брифинга заместитель акима региона Ерлан Спанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в переписи населения Костанайской области приняли участие около 85,6% или 737 634 человека, из них 476 046 человек или 55,3% ответили на вопросы интервьюеров офлайн, 261588 человек или 30,4% населения онлайн-перепись прошли самостоятельно»,- сообщил заместитель акима области.

Наибольший охват переписью отмечается в Наурзумском районе (97,5%), Костанайском (95,8%), Федоровском (95,2%), Денисовском (94,4%), Жангельдинском (94,3%) районах, а также в городе Аркалык (95,7%).

Четыре района области достигли охвата более 90% населения - это Алтынсаринский район - 90,8%, город Рудный - 90,7%, Узункольский район - 90,1%, Амангельдинский район - 90,0%.

«В остальных 8 районах и городах переписью охвачено более 85% населения. В Костанае 78,7% населения ответили на вопросы переписи, из них более 68 тысяч или 27,2% прошли онлайн-перепись», - добавил Ерлан Спанов.

Заместитель акима области призвал граждан активнее участвовать в переписи. Данные переписи, как отметил Е. Спанов, будут важны для полной картины ситуации в социально-экономических, демографических вопросах, правильного планирования и расчетов.