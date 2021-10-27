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    15:00, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 85% костанайцев прошли перепись населения

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Промежуточные итоги переписи населения в Костанайской области озвучил сегодня в ходе брифинга заместитель акима региона Ерлан Спанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в переписи населения Костанайской области приняли участие около 85,6% или 737 634 человека, из них 476 046 человек или 55,3% ответили на вопросы интервьюеров офлайн, 261588 человек или 30,4% населения онлайн-перепись прошли самостоятельно»,- сообщил заместитель акима области.

    Наибольший охват переписью отмечается в Наурзумском районе (97,5%), Костанайском (95,8%), Федоровском (95,2%), Денисовском (94,4%), Жангельдинском (94,3%) районах, а также в городе Аркалык (95,7%).

    Четыре района области достигли охвата более 90% населения - это Алтынсаринский район - 90,8%, город Рудный - 90,7%, Узункольский район - 90,1%, Амангельдинский район - 90,0%.

    «В остальных 8 районах и городах переписью охвачено более 85% населения. В Костанае 78,7% населения ответили на вопросы переписи, из них более 68 тысяч или 27,2% прошли онлайн-перепись», - добавил Ерлан Спанов.

    Заместитель акима области призвал граждан активнее участвовать в переписи. Данные переписи, как отметил Е. Спанов, будут важны для полной картины ситуации в социально-экономических, демографических вопросах, правильного планирования и расчетов.


    Теги:
    Перепись населения Костанайская область
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