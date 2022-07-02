Более 840 тыс. казахстанских подростков вакцинировано от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по количеству вакцинированных от коронавируса подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 1 июля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

I компонентом - 1 223 297 человек,

II компонентом – 1 151 690 человек.

Из них:

I дозой:

Подростки – 867 069,

Беременные женщины – 41 213,

Кормящие женщины – 144 851.

II дозой:

Подростки – 840 619,

Беременные женщины – 38 371,

Кормящие женщины – 138 086.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.