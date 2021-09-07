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Более 84 тысяч казахстанцев отведены от пропаганды деструктивных религиозных течений в соцсетях

Автор:  
Арайлым Мұрат
7 Сентября 2021, 13:27
Более 84 тысяч казахстанцев отведены от пропаганды деструктивных религиозных течений в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 84 тысяч казахстанцев отведены от источников пропаганды деструктивных религиозных течений в социальных сетях. Об этом рассказал Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 84 тысяч казахстанцев отведены от источников пропаганды деструктивных религиозных течений в социальных сетях. В целях недопущения распространения радикальной и деструктивной религиозной идеологии среди населения при координации Комитета по делам религий МИОР выстроена системная работа по контрпропаганде идеологии религиозного экстремизма в сети Интернет», - прокомментировал глава Комитета по делам религий.

По его словам, с позиции местных исполнительных органов во всех регионах страны налажена целенаправленная адресная работа с подписчиками радикальных религиозных групп в социальных сетях. Гражданам разъясняется опасность деструктивных религиозных течений, основные принципы интернет-гигиены, медиаграмотности и критического мышления при потреблении онлайн-контента, важность поиска религиозных знаний в проверенных источниках, а также меры ответственности за распространение радикальных материалов.

«В результате работы за первое полугодие текущего года удалось отвести от источников пропаганды радикальной и деструктивной религиозной идеологии в социальных сетях более 84 тысяч человек», - добавил Е. Нукежанов.


Религия   Интернет   МИОР  
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