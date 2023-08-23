Более 84 млн тенге выделят на питание учащихся 1-4 классов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы Государства с начала нового учебного года все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным питанием. В том числе и дети, которые учатся в школах в сфере культуры. Так, при корректировке республиканского бюджета на 2023 год были поддержаны бюджетные средства на питание не проживающих в интернате учеников 1-4 классов на сумму более 84 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК.

37 млн будет выделено двум подведомственным Министерству культуры и спорта школам – РССМШИ для одаренных детей имени К. Байсеитовой (23,2 млн тенге) и РКСМШИ для одаренных детей им. А. Жубанова (13,8 млн тенге).

В данный момент 340 учащихся этих школ, проживающих в интернате, обеспечиваются пятиразовым бесплатным питанием: 230 детей в РКСМШИ для одаренных детей им. А. Жубанова и 110 детей и РССМШИ для одаренных детей имени К. Байсеитовой.

47,2 млн тенге на горячее питание детей с 1-4 классы получат школы при двух организациях высшего и послевузовского образования. Это Специализированная школа для одаренных детей при Казахской национальной академии хореографии (20,2 млн тенге) и Специализированная школа-интернат для одаренных детей при Казахском национальном университете искусств (27 млн тенге).

«Поддержка юных дарований – важное для нашего министерства направление работы. Разумеется, поддержка школ осуществляется не только через предоставление детям бесплатного питания, но и через закуп новых инструментов, дополнительные выплаты педагогам и другие меры. Весной министр Асхат Оралов посетил ряд творческих учебных заведений Алматы, после чего было решено выделить еще 258 млн тенге музыкальной школе-интернату им. К. Байсеитовой и 161 млн тенге – Казахской средней музыкальной школе-интернату им. А. Жубанова. В том числе и на питание для учащихся», – отметил вице-министр культуры и спорта РК Арман Жудебаев.