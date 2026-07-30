Более 84% граждан оценивают общественно-политическую ситуацию в стране как стабильную — эксперт

В Астане состоялась экспертная платформа «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы», организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК. Эксперты обсудили влияние искусственного интеллекта и цифровых платформ на избирательный процесс, противодействие дезинформации, трансформацию политической коммуникации и современные тенденции электорального поведения, передает агентство Kazinform.

Эксперты рассмотрели вопросы трансформации политической коммуникации в цифровую эпоху, применения искусственного интеллекта в предвыборной агитации, противодействия дезинформации, а также изменения общественных ожиданий и электорального поведения.

Открывая первую сессию, директор КИСИ Жандос Шаймарданов отметил, что искусственный интеллект и цифровые технологии становятся неотъемлемой частью современных избирательных кампаний, однако главным условием их эффективного применения остается доверие граждан к информации.

— Именно поэтому ответственное использование ИИ и развитие механизмов защиты избирателей будут играть все более важную роль в будущих электоральных циклах, — подчеркнул директор КИСИ.

Вице-министр по искусственному интеллекту и цифровому развитию Бахтияр Мухаметкалиев подчеркнул необходимость законодательного регулирования и обязательной маркировки контента, созданного с использованием искусственного интеллекта. По его словам, важную роль также играют повышение цифровой грамотности населения и защита персональных данных.

Руководитель Центра по борьбе с дезинформацией СЦК при Президенте РК Руслан Бекарсланов заявил, что эффективное противодействие фейковой информации требует оперативной работы официальных источников, развития культуры фактчекинга и повышения медиаграмотности общества.

Политолог Талгат Калиев отметил, что политические партии все чаще переходят от традиционной агитации к открытой дискуссии по вопросам парламентской деятельности, экономики и предпринимательства, а обновление партийного руководства отражает общественный запрос на новые лица и идеи.

— Сегодня общество проходит естественный этап политического взросления, в ходе которого избиратели учатся самостоятельно оценивать программы, критически воспринимать популистские заявления и ориентироваться в информационном пространстве, где все большее влияние приобретают лидеры общественного мнения, — сказал Т. Калиев.

Его коллега, политолог Газиз Абишев, считает, что искусственный интеллект уже стал важным инструментом политической коммуникации, открывая новые возможности для анализа общественных запросов, персонализации взаимодействия с гражданами и повышения эффективности избирательных кампаний.

Политолог Найла Мухтарова отметила, что нынешняя агитационная кампания заметно отличается от предыдущих.

— Теледебаты становятся не только площадкой для презентации программ, но и инструментом укрепления доверия граждан, поскольку позволяют оценить способность партий аргументированно отстаивать свои позиции, — высказала мнение политолог.

Во второй сессии участники обсудили современные тенденции электорального поведения, трансформацию общественных ожиданий и факторы, влияющие на политический выбор граждан.

Заместитель директора Президентского центра Мариан Абишева отметила, что все большее влияние на электоральное поведение оказывают содержание партийных программ, профессиональные качества кандидатов и их способность решать актуальные социально-экономические задачи.

— По данным социологических исследований, более 84% граждан оценивают общественно-политическую ситуацию в стране как стабильную. Доверие и общественный оптимизм являются важнейшими ресурсами реализации конституционных реформ, а дальнейшее укрепление доверия должно происходить ко всей системе государственных институтов, — подчеркнула эксперт.

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев представил анализ изменений в порядке формирования Курултая и отметил, что современная избирательная кампания стала более динамичной, а межпартийная конкуренция — более содержательной.

Главный научный сотрудник КИСИ Айгуль Забирова сообщила, что большинство казахстанцев готовы принять участие в выборах, при этом около двух третей намерены голосовать за конкретную политическую партию. По ее словам, ключевыми общественными ожиданиями остаются сохранение стабильности, решение повседневных проблем и прямой диалог партий с населением.

Заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев отметил усиление межпартийной конкуренции и рост роли социальных сетей в коммуникации с избирателями.

— Помимо традиционной агитации, партии активно развивают коммуникацию в социальных сетях, продолжая обсуждение дебатов в комментариях и выстраивая постоянный диалог с гражданами, — считает А. Байгалиев.

Руководитель управления РГУ «Қоғамдық келісім» Елдос Жумагулов подчеркнул, что казахстанцев объединяет запрос на эффективное государственное управление, справедливость, безопасность и возможность участвовать в развитии страны.

Подводя итоги дискуссии, участники сошлись во мнении, что дальнейшее развитие электоральной системы требует укрепления доверия к информации, ответственного использования цифровых технологий, эффективного взаимодействия государства, политических партий и общества, а также повышения электоральной культуры и гражданской вовлеченности.