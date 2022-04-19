Более 83 млрд тенге инвестиций привлекли в экономику Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – С начала года в экономику Костанайской области привлечено 83,3 млрд тенге инвестиций. Более 90% финансовых вливаний – это частные инвестиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила на совещании в облакимате заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Алмагуль Бекбаева, с начала года промышленными предприятиями области произведено продукции на 577 млрд. тенге. Это в том числе и показатели в горнодобывающем секторе - 241,4 млрд тенге, в обрабатывающем – произведено продукции на 312,2 млрд тенге.

«Стоить отметить, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией, в горнодобывающем секторе экономики области наблюдается снижение объемов производства. Согласно планам предприятий, по итогам 2022 года ожидается снижение на АО «ССГПО», АО «Варваринское», ТОО «Комаровское горное предприятие», ЛФ ТОО «Оркен»», - пояснила Алмагуль Бекбаева.

Между тем, в экономику области продолжается привлечение инвестиций. С начала года привлечено 83,3 млрд тенге. Причём, более 90% финансовых вливаний – это частные инвестиции.

«Стоит отметить и тот факт, что увеличилось вложение инвестиций в промышленность на 25,5%, в обработку – в 2,5 раза. Увеличение инвестиций в обрабатывающую отрасль сложилось за счет реализации инвестпроектов АО «АгромашХолдинг, ТОО «СарыаркаАвтоПром» и ТОО «KamLitKZ»,- добавила А. Бекбаева.

Если перейти на районы, то значительный рост инвестиций обеспечен в городе Костанае, а также в районах Б. Майлина, Сарыкольском, Карабалыкском и Житикаринском. И напротив, наибольшее снижение инвестиций - в Аркалыке, Аулиекольском, Амангельдинском и Наурзумском районах.

Что касается малого и среднего бизнеса, то несмотря на пандемию, отмечается рост количества действующих субъектов на 4,5%. Выпуск продукции увеличен на 1,1% и составляет 1,5 трлн тенге.

Выросли за короткий промежуток времени и объемы строительных работ в области - на 33,1%.

«С начала года введено более 108 тысяч квадратных метров жилья, принято в эксплуатацию 745 квартир. В том числе сдано 165 арендных квартир, 135 кредитных квартир по линии ЖССБ через облигации МИО, 288 – коммерческих квартир, 157 – индивидуальных жилых домов»,- подытожила А. Бекбаева.

В регионе также будет продолжена работа по решению вопросов по снижению социально-экономического разрыва между регионами, повышению заработной платы, снижению безработицы.