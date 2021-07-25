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Более 83% кордайцев в Жамбылской области получили  избирательные бюллетени

25 Июля 2021 19:48
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Более 83% кордайцев в Жамбылской области получили  избирательные бюллетени

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Активно голосуют избиратели в сельских округах Кордайского района Жамбылской области, передает корреспондент МИАК «Казинформ».

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По информации отдела внутренней политики акимата Кордайского района о явке избирателей на 18:00 избирательные бюллетени получили 22 275 (83,29 %) человек от общего количества избирателей, включенных в списки. На 16:00 эта цифра составляла 20 750 (77,59 %).

В том числе, в Кордайском сельском округе на 18:00 уже проголосовали 18 915 избирателей, что составляет 83,24%, в Степновском сельском округе – 2 791 человек, или 83,26% и в Сулуторском сельском округе 569, 85,31% избирателей.

В селе Арал избирательный пункт также располагается в школе. Перед входом медсестры измеряют температуру входящих, дезинфицируют им руки раздают медицинские маски.

Одним из первых, подавая пример молодежи, ранним утром пришел на избирательный пункт старейший житель села Гусеин Наджафов. Аксакал самостоятельно проголосовал на выборах и пожелал процветания родному краю и всем землякам. Ему был вручен памятный сувенир.

Многодетная мать, ветеран Айсулу Жайманова рассказала, что кандидатов знает уже давно. «С некоторыми вместе мы работали, - поделилась ветеран. - Хорошие люди, всегда помогали нам, думаю, помогут и нашему селу. Акимом должен быть человек из села, хорошо знающий все проблемы. Надеюсь, это даст толчок всестороннему развитию нашего села».

Отметим, что выборы акимов сельских округов на территории Жамбылской области проходят в 38 сельских округах на 89 избирательных участках области. С начала избирательного процесса на выборы акимов сельских округов в Жамбылской области выдвинуто 122 кандидата. За выборами акимов сельских округов следят 194 наблюдателя из «Центра непартийного контроля».

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#Жамбылская область   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Галина Скрипник

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