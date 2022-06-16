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Более 823 тыс. казахстанских подростков полностью привились вакциной Pfizer
16 Июня 2022 11:56

Более 823 тыс. казахстанских подростков полностью привились вакциной Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 15 июня, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 516 тыс. 759 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 295 тыс. 377 человек.

«Вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 210 тыс. 222 человека, вторым компонентом – 1 млн 99 тыс. 184 человека.

Из них первой дозой: подростки – 863 544, беременные женщины – 40 905, кормящие женщины – 144 380. Второй дозой: подростки – 823 476, беременные женщины – 36 946, кормящие женщины – 133 969», - говорится в публикации МВК.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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