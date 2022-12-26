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Более 82 млн тенге выделили на гранты начинающим бизнесменам в Петропавловске

26 Декабря 2022, 17:43
Более 82 млн тенге выделили на гранты начинающим бизнесменам в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в следующем году рассчитывают трудоустроить 6,1 тысячи человек. В том числе за счет государственных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге аким города Руслан Анбаев рассказал о госпрограммах и условиях участия в них.

«На профессиональное обучение в этом году направили 86 безработных. Из них 16 учились на рабочем месте работодателя. Это швеи, электрики, кондитеры, повара и продавцы. В 2023-м году планируем обучить 100 человек. Для желающих обучиться основам предпринимательства действует проект «Бастау ,изнес». За текущий год обучение прошли 260 человек. Государственные гранты получил 91. На следующий год предусмотрели 82,8 млн тенге на гранты для 60 человек», - проинформировал Р. Анбаев.

Программы «Молодежная практика», «Первое рабочее место» направлены на трудоустройство молодежи. Ими воспользовались 220 человек. Лицам предпенсионного возраста подходит проект «Серебряный возраст». В 2022 году на работу направили 6 человек. В 2023-м по трем программам планируют обеспечить работой 240 человек.

Всего за год трудоустроили более 6 тысяч человек. В том числе 4,8 тысячи – на постоянные рабочие места.


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