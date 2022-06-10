12:55
10 Июня 2022 10:36
Более 817 тыс. казахстанских подростков привились вакциной Pfizer
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
По состоянию на 9 июня вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первым компонентом - 1 202 344 человека,
Вторым компонентом – 1 078 823 человека.
Из них:
Первой дозой:
Подростки – 860 886,
Беременные женщины – 40 730,
Кормящие женщины – 143 806.
Второй дозой:
Подростки – 817 178,
Беременные женщины – 36 581,
Кормящие женщины – 132 693.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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