Более 816 тысяч казахстанцев получили АСП с начала года
АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).
На 1 июля 201,5 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от одного года до шести лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.
Напомним, получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, также в I, II кварталах 2021 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.
Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством Портала электронного правительства (egov.kz).