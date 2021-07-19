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    10:09, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Более 816 тысяч казахстанцев получили АСП с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля 2021 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 816,2 тысячи человек из 168,3 тысячи семей. В этом году на эти цели из бюджета выделено 122,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

    АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

    Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).

    На 1 июля 201,5 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от одного года до шести лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

    Напомним, получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, также в I, II кварталах 2021 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.

    Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством Портала электронного правительства (egov.kz).


    Теги:
    Правительство Социальная поддержка Минтруда РК Общество Экономика
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