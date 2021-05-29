Более 800 жителей Атырауской области привились от коронавируса за сутки
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, первый компонент вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» получили 844 местных жителя. Из них 38 медработников, 26 педагогов, 7 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 6 сотрудников правоохранительных органов, 6 госслужащих, 2 человека с хроническими заболеваниями, 758 местных жителей. В период с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» вакцинировано 53 198 человек. Вторым компонентом вакцин привит 21 421 человек.
Всего в регионе функционируют 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Прибытие второго компонента вакцины «Спутник V» ожидается до 31 мая. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра: 98-02-92.