Более 800 женщин пострадали от бытового насилия в прошлом году в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 800 женщин пострадали от бытового насилия в Атырауской области в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошлый год в регионе было выявлено 1 318 правонарушений, совершенных по статье 73 КоАП РК «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений». Сотрудниками полиции в целях оказания помощи женщинам, подвергшимся насилию, в кризисный центр было помещено 79 человек, 54 из которых имели несовершеннолетних детей. Кроме того, 450 женщинам оказана социально-правовая помощь (юридическая - 116, психологическая - 55 и социальная - 279. На сегодняшний день в центре находятся 4 женщины и 8 подростков», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В ведомстве рассказали, что в целях профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере проводится разъяснительная работа среди населения по алгоритму действий жертв бытового насилия с привлечением представителей НПО и волонтеров.