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    21:11, 01 Март 2021 | GMT +6

    Более 800 женщин пострадали от бытового насилия в прошлом году в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 800 женщин пострадали от бытового насилия в Атырауской области в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошлый год в регионе было выявлено 1 318 правонарушений, совершенных по статье 73 КоАП РК «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений». Сотрудниками полиции в целях оказания помощи женщинам, подвергшимся насилию, в кризисный центр было помещено 79 человек, 54 из которых имели несовершеннолетних детей. Кроме того, 450 женщинам оказана социально-правовая помощь (юридическая - 116, психологическая - 55 и социальная - 279. На сегодняшний день в центре находятся 4 женщины и 8 подростков», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    В ведомстве рассказали, что в целях профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере проводится разъяснительная работа среди населения по алгоритму действий жертв бытового насилия с привлечением представителей НПО и волонтеров.


    Теги:
    Атырауская область Закон и право Борьба с преступностью Права человека Общество Безопасность Происшествия Правоохранительные органы
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