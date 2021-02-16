НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 800 займов выдано предпринимателям по программе «Экономика простых вещей». Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По программе «Экономика простых вещей» по состоянию на 12 февраля текущего года от предпринимателей поступили1 410 заявок почти на 1,1 трлн тенге, из них банками одобрены 889 заявок на 731,5 млрд тенге, выданы 810 займов на сумму 552 млрд тенге», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Также, по его словам, по Программе льготного кредитования субъектов предпринимательства на 12 февраля 2021 года предпринимателями поданы2 632 заявки на 672,3 млрд тенге, из них одобрены 1 844 заявка на 526,2 млрд тенге, выданы 5 879 займов на 596,3 млрд тенге, в том числе 2 479 займов на138,5 млрд тенге за счет денег, поступивших с погашения ранее выданных займов.

Ранее Е. Досаев озвучил прогнозы международных экспертов касательно сроков возвращения к нормальной жизни. По его словам, учитывая темпы вакцинации, на это потребуется 7 лет.