Более 800 тысяч тенге вознаграждения за сообщения о коррупции получили четыре жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области в этом году зарегистрировали 59 преступлений, из них 52 – коррупционных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель Антикоррупционной службы области Жаркын Галымов сообщил, что с начала года изобличили восемь руководителей государственных органов. Сумма ущерба составила 47,7 млн тенге.

Действенным механизмом работы в борьбе с коррупцией Ж. Галымов назвал поощрение граждан, сообщающих о таких фактах.

«В Казахстане введена новая дифференцированная система поощрения граждан. Ранее это осуществлялось в зависимости от категории преступления. Сейчас лицо, сообщившее о коррупции, в зависимости от суммы взятки или ущерба будет иметь 10% от этой суммы. При этом максимальное вознаграждение может составить до 4 000 МРП, или 11,6 млн тенге. Департамент поощрил четверых человек за сообщение о фактах коррупции на общую сумму 816,7 тысячи тенге», - сказал Ж. Галымов.

По результатам расследования уголовных дел в государственные органы и организации вносят представления для устранения причин и условий коррупции. В области с начала года по результатам рассмотрения представлений привлекли к дисциплинарной ответственности 33 должностных лица. В том числе освободили от занимаемой должности четверых. Почти 40% от привлеченных к дисциплинарной ответственности - руководители различного звена за допущенные нарушения со стороны подчиненных.