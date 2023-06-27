Более 800 тысяч семей охватят выплатами по уходу за ребенком в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала о мерах поддержки матери и ребенка, предусмотренные в Социальном кодексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для усиления соцзащиты матери и ребенка дополнительно предусмотрены следующие адресные меры. Во-первых, с начала года продлен срок выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет. Сегодня такую помощь получили более 450 тысяч семей. До конца года планируется охватить более 800 тысяч семей», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

Во-вторых, гарантированный социальный пакет детям в возрасте от 1 до 6 лет из числа получателей адресной социальной помощи (далее – АСП) теперь предоставляется в денежном выражении. С начала года такая помощь оказана более чем 171 тыс. детей. До конца года планируется предоставить 212 тыс. детей.

В-третьих, с 1 июля т.г. размер пособия многодетным матерям, награжденным нагрудным знаком «Алтын алқа», увеличится до 7,4 месячного показателя и начнет выплачиваться 90 тысяч матерей.