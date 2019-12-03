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Более 800 тысяч объектов недвижимости в РК зарегистрировано на умерших или уехавших граждан

3 Декабря 2019 10:43
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Более 800 тысяч объектов недвижимости в РК зарегистрировано на умерших или уехавших граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане активно проводится работа по цифровизации налогового и таможенного администрирования, в рамках которой было выявлено более 800 тысяч объектов недвижимости, зарегистрированных на умерших или уехавших граждан. Об этом сообщил на заседании Правительства первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По земельным участкам в системе Министерства сельского хозяйства из обработанных 3,6 млн сведений 116 тысяч сведений актуализированы и приведены в порядок. Вместе с тем, отсутствие классификатора «целевого назначения» при выдаче актов на землю усложняет процесс автоматического расчета налогов», - сказал Алихан Смаилов.

Министр подчеркнул, что в связи с этим Минсельхозу необходимо разработать классификатор «целевое назначение», а местным исполнительным органам - предусмотреть внедрение классификатора при создании геопорталов и обеспечить использование классификатора при предоставлении земельных участков.

Глава Минфина также добавил, что в системе «Регистр недвижимости» из обработанных 17,3 млн сведений 2,6 млн сведений актуализированы и приведены в порядок.

«При этом выявлена следующая проблема. Так, 843 тысячи объектов недвижимости зарегистрировано за умершими лицами или выехавшими за пределы республики. В связи с этим Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с местными исполнительными органами необходимо проработать вопрос о признании бесхозным имущества, принадлежавшего умершим и выехавшим за пределы РК», - пояснил Алихан Смаилов.

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Ключевые слова: Экономика, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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