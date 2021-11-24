Более 800 тысяч молодых казахстанцев получили адресную помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах Казахстана на сегодня действует 209 молодежных ресурсных центров. Об этом сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2015 году был принят закон о государственной молодежной политики, открывший дорогу деятельности молодежных ресурсных центров. В настоящее время в регионах страны действует 209 молодежных ресурсных центров. Только в этом году адресную помощь через молодежные ресурсные центры получили более 800 тысяч молодых людей», - сказала министр информации и общественного развития Аида Балаева в ходе республиканского молодежного форума «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Также министр отметила, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил поддержку молодежи одним из стратегических направлений государственной политики.

«Квоту, по которой не менее 30% молодых людей и женщин от общего числа, включили в список лиц для регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов от одной политической партии», - добавила глава ведомства.

Напомним, в Нур-Султане проходит республиканский молодежный форум «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Ранее Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем видеообращении обратился к молодежи Казахстана.