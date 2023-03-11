Более 800 тысяч человек регулярно играют в футбол в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета спорта и физической культуры РК Ербол Мырзабосынов сообщил, что в Казахстане футболом систематически занимаются более 800 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Футбол – самый популярный вид спорта в мире. В нашей стране футболом систематически занимаются более 800 тысяч человек», - сказал Ербол Мырзабосынов на пресс-конференции, посвященной созданию казахстанской юношеской футбольной лиги.

Он напомнил, что в своем Послании народу Глава государства поручал особое внимание уделять детскому и массовому спорту.

«Новая Юношеская футбольная лига будет способствовать переходу спортсменов от массового к профессиональному спорту. Со стороны Министерства культуры и спорта будут приняты все необходимые меры для проведения турнира на высоком уровне», – добавил спикер.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создана и запущена новая юношеская футбольная лига – QJ League. В первом сезоне турнира примут участие 12 команд до 18 лет. В 2025 году в QJ League будет уже шесть лиг для юношей (по две лиги на три возрастные категории), а также одна лига для девушек. В соревнованиях будут участвовать более 70 команд и 3000 спортсменов.

Уже известен состав лиги: «Аксу» (Павлодарская область), «Актобе», «Астана», «Атырау», «Жас Кыран» (Алматы), «Кайрат» (Алматы), «Кайсар» (Кызылорда), «Каспий» (Актау), «Онтустык» (Шымкент), «Ордабасы» (Шымкент), «Тараз», «Шахтер» (Караганды).