12:19
22 Мая 2022 12:19
Более 800 тыс. подростков вакцинированы от коронавируса в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 21 мая первой дозой Pfizer вакцинировано более 39 тыс. беременных женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.
Вакциной Pfizer провакцинировано:
I-м компонентом - 1 135 688 человек,
II-м компонентом – 1 014 090 человек.
Из них:
I-й дозой:
Подростки – 844 693,
Беременные женщины – 39 330,
Кормящие женщины – 140 004.
II-й дозой:
Подростки – 793 228,
Беременные женщины – 35 183,
Кормящие женщины – 128 564.Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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