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Более 800 тыс. подростков вакцинированы от коронавируса в РК
22 Мая 2022 12:19

Более 800 тыс. подростков вакцинированы от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 21 мая первой дозой Pfizer вакцинировано более 39 тыс. беременных женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

Вакциной Pfizer провакцинировано:

I-м компонентом - 1 135 688 человек,

II-м компонентом – 1 014 090 человек.

Из них:

I-й дозой:

Подростки – 844 693,

Беременные женщины – 39 330,

Кормящие женщины – 140 004.

II-й дозой:

Подростки – 793 228,

Беременные женщины – 35 183,

Кормящие женщины – 128 564.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



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