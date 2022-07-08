8 Июля 2022 18:16

Более 800 тыс. казахстанок подписали петицию за снижение пенсионного возраста

НУР-СУЛТАН КАЗИНФОРМ – В столице состоялся брифинг с участием представительниц движения женщин Казахстана, которые выступают за снижение пенсионного возраста до 58 лет. По словам лидера движения Макен Бекарыстановой, более 800 тыс. женщин уже подписали петицию за снижение пенсионного возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Активистки движения ранее встречались с министром труда и социальной защиты населения РК Тамарой Дуйсеновой и заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым.

«7 июля 2022 года в режиме онлайн прошла встреча с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым. Встреча была ознакомительной и плодотворной. Ералы Тугжанов знает обо всех наших встречах, о том, что у нас есть движение женщин Казахстана. Петицию подписали более 800 тыс. женщин Казахстана. Нас становится больше с каждым годом. Присоединяются женщины из малых аулов, далеких поселков», - сказала лидер движения Макен Бекарыстанова.

Что касается встречи с министром труда и социальной защиты населения, спикер отметила, что встреча прошла на хорошем уровне.

«Министр Тамара Дуйсенова решает наши вопросы. Мы настаиваем на полном досрочном выходе женщин Казахстана на пенсию в 58 лет. Кто хочет работать до 63, пусть работает. У женщин должно быть право выбора», - добавила она.

Активистки движения женщин Казахстана предлагают также объявить мараторий на повышение пенсионного возраста, внести изменения в действующее законодательство.

«Мы хотим довести цифру до одного млн и предоставить Правительству. То есть, один млн казахстанских женщин хотят выйти на пенсию в 58 лет. Наши активисты по всему Казахстану работают над петицией», - пояснила лидер движения женщин Казахстана.









Фото: www.tagesspiegel.de