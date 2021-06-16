Более 800 студентов победили на международных олимпиадах за два года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 800 студентов национальных и государственных вузов стали победителями международных олимпиад и конкурсов за последние два года. Об этом сообщили в пресс-службе МОН РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В топ-5 государственных вузов по достижениям студентов вошли ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, КазНПУ имени Абая, КазНУ имени аль-Фараби, Карагандинский технический университет, Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова. В прошлом учебном году 87 студентов ЕНУ им. Л.Н. Гумилева заняли призовые места в IV Всероссийской олимпиаде, международной олимпиаде по сетевым технологиям «CISCO STARS-2019», Международной предметной олимпиаде, Regional Final of Huawei ICT Competition in Eurasia 2019-2020 и в других состязаниях. Также студенты этого вуза достигли высоких результатов не только в предметных олимпиадах, но и в различных творческих и спортивных соревнованиях. К примеру, вокалисты «E-STUDIO» стали победителями международных конкурсов в Украине и Узбекистане. Оркеcтр «Дала сазы», состоящий из студентов-домбристов, одержал победу в международном конкурсе «DUBAI MUSIC FESTIVAL-CONTEST», - говорится в информационном сообщении МОН.

Хорошие знания на международных олимпиадах продемонстрировали обучающиеся КазНУ имени аль-Фараби. Студенты одного из старейших вузов страны стали стипендиатами международных фондов POSCO (Корея), Heiwa Nakajima Foundation (Япония), «MOPGA» (Франция), а также обладателями международных грантов «Erasmus», DORA.

Отличились также студенты КазНПУ имени Абая. В 2020 году вуз занял призовое место в Международной олимпиаде по естественнонаучным дисциплинам среди студентов педагогических вузов. Кроме того, 18 студентов и магистрантов стали обладателями дипломов I, II, III степени Министерства образования и науки РК. Вместе с тем обучающиеся КазНПУ им. Абая стали победителями республиканских предметных олимпиад и конкурсов научно-исследовательских работ среди студентов и магистрантов.

«Высокие результаты показали и обучающиеся региональных вузов. Так, студенты Карагандинского технического университета заняли первые места в хакатоне международного форума «Terricone valley IT-WEEK.KZ 2019» и в других международных студенческих конкурсах и научно-исследовательских проектах. Топ-5 вузов по достижениям студентов замыкает Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова. Победителями международных научно-исследовательских конкурсов и олимпиад стали свыше 50 студенто», - заключили в пресс-службе ведомства.