Более 800 спортсменов участвуют в международном турнире по тхэквондо в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Байконур впервые принимает большой международный турнир класса «А» по тхэквондо WT, посвящённый Дню космонавтики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В космический город прибыли участники 49 команд из России, Казахстана, Беларуси, Ирана и Узбекистана. В соревнованиях, которые стартовали 27 апреля, принимают участие более 800 спортсменов, в том числе из Байконура.

Во время торжественного открытия турнира состоялся парад команд-участниц, были представлены гости и судьи. Главный судья соревнований – судья международной категории Маргулан Адай, главный секретарь - Акан Ибрашев.

В своем приветственном слове глава администрации города Байконура Константин Бусыгин поблагодарил гостей, организаторов, спонсоров турнира и пожелал всем участникам удачи.

Первый день соревнований завершился вечерним шоу - полуфинальными и финальными боями «стенка на стенку». В зачётном поединке среди юниоров встретились сильнейшие спортсмены. Третье место завоевала команда республиканского колледжа спорта города Алматы, на втором месте - сборная команда из Байконура, Ирана и Беларуси. Победителем и обладателем главного денежного приза стала команда Алматы.

Международный турнир по тхэквондо в Байконуре продолжается, итоги будут подведены 30 апреля.



