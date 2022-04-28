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    16:00, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 800 спортсменов участвуют в международном турнире по тхэквондо в Байконуре

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Байконур впервые принимает большой международный турнир класса «А» по тхэквондо WT, посвящённый Дню космонавтики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В космический город прибыли участники 49 команд из России, Казахстана, Беларуси, Ирана и Узбекистана. В соревнованиях, которые стартовали 27 апреля, принимают участие более 800 спортсменов, в том числе из Байконура.

    Во время торжественного открытия турнира состоялся парад команд-участниц, были представлены гости и судьи. Главный судья соревнований – судья международной категории Маргулан Адай, главный секретарь - Акан Ибрашев.

    В своем приветственном слове глава администрации города Байконура Константин Бусыгин поблагодарил гостей, организаторов, спонсоров турнира и пожелал всем участникам удачи.

    Первый день соревнований завершился вечерним шоу - полуфинальными и финальными боями «стенка на стенку». В зачётном поединке среди юниоров встретились сильнейшие спортсмены. Третье место завоевала команда республиканского колледжа спорта города Алматы, на втором месте - сборная команда из Байконура, Ирана и Беларуси. Победителем и обладателем главного денежного приза стала команда Алматы.

    Международный турнир по тхэквондо в Байконуре продолжается, итоги будут подведены 30 апреля.


    Теги:
    Спорт Байконур
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