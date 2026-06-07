Более 800 руководителей из 9 стран завершили обучение по программе AI Leaders 2026 в Астане

В Астане на площадке Международного центра искусственного интеллекта alem.ai состоялась церемония выпуска участников программы AI Leaders 2026 — крупнейшей образовательной программы по искусственному интеллекту для руководителей в Центральной Евразии, передает Kaziform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Программа реализована совместно с исследовательским центром искусственного интеллекта Стэнфордского университета Stanford Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), образовательной платформой OpenAI Academy, Silkroad Innovation Hub при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

AI Leaders 2026 стала одним из ключевых проектов Года искусственного интеллекта в Казахстане. В ней приняли участие более 800 руководителей и специалистов из свыше 150 организаций девяти стран, включая Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Турцию, Катар, ОАЭ и Монголию. Среди участников — представители государственных органов, национальных компаний, финансового сектора, технологических предприятий и образовательных учреждений.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

На церемонии с приветственным словом выступил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев. Он отметил, что искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности, однако главным драйвером трансформации остаются люди и команды, способные внедрять новые технологии в практическую деятельность.

По словам министра, участие в программе целых команд государственных органов и компаний позволяет переходить от отдельных экспериментов к системному внедрению искусственного интеллекта в реальные процессы.

Основатель и генеральный директор Silkroad Innovation Hub Асет Абдуалиев представил результаты программы. В рамках мероприятия также выступила стратег по экономике OpenAI Рейчел Браун, рассказавшая о роли искусственного интеллекта в экономическом развитии. Участие в церемонии приняла и руководитель международного направления OpenAI «Образование для стран» Валери Фокке.

Академическим руководителем программы стал профессор Stanford HAI, бывший директор Google Research и автор одного из самых известных учебников по искусственному интеллекту Питер Норвиг. Вместе с ним обучение проводили более 15 международных экспертов в области ИИ.

За восемь недель участники прошли свыше 45 часов образовательной подготовки, включавшей лекции Stanford HAI, практические занятия OpenAI Academy, отраслевые воркшопы и стратегические консультации. В ходе программы было проведено более 240 стратегических сессий по внедрению искусственного интеллекта в организациях участников и более 120 часов индивидуального менторского сопровождения.

По итогам обучения участники разработали свыше 100 стратегий внедрения искусственного интеллекта для своих организаций. Отдельным блоком церемонии стала презентация наиболее перспективных проектов и инициатив.

Как отметил Асет Абдуалиев, программа была задумана не только как образовательный проект, но и как платформа для формирования нового поколения лидеров цифровой экономики Центральной Евразии.

После завершения обучения участники получили сертификаты Stanford HAI и OpenAI Academy, а также вошли в крупнейшее в Центральной Евразии профессиональное сообщество руководителей, занимающихся внедрением искусственного интеллекта в государственном и корпоративном секторах.