Более 800 рекламных вывесок демонтировали в Астане из-за нарушений дизайн-кода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане демонтировали 870 рекламных элементов, которые не соответствовали утвержденному дизайн-коду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

В Астане продолжаются работы по упорядочиванию наружной рекламы и вывесок в соответствии с утвержденным в 2019 году дизайн-кодом столицы. Для устранения подобных нарушений собственникам малого и среднего бизнеса раздаются уведомления о приведении в соответствие наружной рекламы.

В столичном Центре урбанистики отмечают, что несогласованная наружная реклама создавала визуальный шум и неприглядный облик столицы. Например, в ЖК «Коркем» многие предприниматели выступают за то, чтобы их фасад был приведен в порядок. Многие согласны с тем, что реклама, не соответствующая дизайн-коду, портит общий вид города и облик дома.

Центр урбанистики Астаны разработал 130 эскизных предложений и рекомендаций по вывескам, отработано более 40 запросов по согласованию наружной рекламы. Данная работа проводится по всем районам города.