Более 800 преступлений раскрыли акмолинские полицейские с помощью собак

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 800 преступлений раскрыли акмолинские полицейские с помощью служебных собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Собака не должна быть слабой или бояться. Но какой-то агрессии проявлять к людям она тоже не должна. Важно, чтобы кинолог был с собакой с самого начала, какую-то минимальную дрессировку можно давать уже в четыре месяца. Вообще любая дрессировка строится на эмоциях. Какая работа, такой будет результат»,- отметил старший инспектор-кинолог ЦКС ДП старший лейтенант полиции Нурлан Енсебаев.

Как добавили в ведомстве, общая численность служебно-розыскных собак в департаменте полиции региона составляет – 54. Из них 23 для работы по следу, по поиску наркотических средств - 4, по поиску взрывчатых веществ - 2, по штурмовой работе - 2, по одорологии - 3, по патрульно-постовой работе – 5.

«Из общей численности 31 служебная собака находится в Центре кинологической службы департамента полиции, остальные - в территориальных подразделениях. С начала года служебно-розыскные собаки в раскрытии преступлений небольшой и средней тяжести по «горячим следам» применялись в 922 случаях, и с участием собак раскрыто - 885 преступлений, в том числе 481 кража; 26 грабежей и 34 незаконных обращения с наркотическими средствами.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, направления работы кинологической службы абсолютно разные. Есть следовые собаки, собаки по поиску наркотических или взрывчатых веществ. И на каждое направление нужны разные собаки.