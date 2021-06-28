Более 800 полицейских погибли на службе за годы Независимости в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько сотрудников полиции погибли за годы Независимости при исполнении служебного долга и сколько награждено, рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, за годы Независимости при исполнении служебного долга погибли 802 сотрудника и 2650 получили ранения», - сообщил Нурдильда Ораз на брифинге.

Официальный представитель МВД подчеркнул, что самоотверженность и мужество сотрудников органов внутренних дел всегда высоко оцениваются руководством страны.

«Только в текущем году Указами Главы государства награждены государственными наградами 27 сотрудников, ведомственными наградами награждено 3560 сотрудников органов внутренних дел», - уточнил Нурдильда Ораз.

Он также добавил, что Главой государства перед органами внутренних дел поставлены задачи по созданию современной, технологичной, пользующейся доверием населения системы органов внутренних дел и их безопасности.

В рамках проводимой модернизации обеспечивается внедрение сервисной модели работы полиции, вырабатываются новые подходы и инструменты профилактики правонарушений.

Вводится в работу принцип «полиция шаговой доступности», которым обеспечивается эффект постоянного присутствия сотрудников в общественных местах.