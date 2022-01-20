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Более 800 полицейских ежедневно заступают на охрану порядка в Костанайской области

20 Января 2022 14:50
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Более 800 полицейских ежедневно заступают на охрану порядка в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На территории Костанайской области с 15 января стартовала операция «Правопорядок», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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По информации полиции, ежедневно на охрану общественного порядка заступают 800 сотрудников полиции и военнослужащие Национальной гвардии.

«С начала оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» выявлено более полутора тысяч административных правонарушений. За мелкое хулиганство привлечено 149 граждан, за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 429 лиц, правила проживания в РК нарушили 302 человека»,- рассказали в полиции.

Сотрудниками полиции проверено более 1500 квартир, сдаваемых в наем. Дополнительно выявлено 102 съемные квартиры, владельцы которых осуществляют свою деятельность без соответствующего разрешения уполномоченного органа.

«За хранение и ношение запрещенных предметов задержано 19 лиц, у которых изъято 4 единицы огнестрельного гладкоствольного оружия. К примеру 15 января у 44-х летнего жителя Сарыкольского района обнаружено и изъято незарегистрированное одноствольное гладкоствольное ружье марки ИЖ-К. Назначено судебно-баллистическое исследование»,- отметили в ведомстве.

Операция «Правопорядок», как сообщили в департаменте полиции, продлится в регионе до особого распоряжения.


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#Костанайская область   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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