Более 800 пенсионерок Караганды посещают Центр семейного долголетия

В Караганде живут самые активные пенсионерки. Более восьмисот жительниц города объединяют общие интересы. На заслуженном отдыхе пожилые дамы занимаются спортом, поют, танцуют и изучают языки. Все они посещают Центр активного долголетия, где более 20 бесплатных кружков и секций на любой вкус, передает корреспондент агентства Kazinform.

Назвать этих женщин бабушками не у каждого повернется язык. Между тем все до одной — пенсионерки. У 68-летней Гульнар Сейдиновой 10 внуков, но она всегда находит время на спорт. Уже полгода регулярно занимается фитнесом, говорит: результат налицо.

Фото: Центр семейного долголетия города Караганды

— Вначале, конечно, было чуть-чуть сложновато, но за пять месяцев, я считаю, что есть определенный результат. В каком плане? Во-первых, я стала более подтянутой, оптимизма больше прибавилось. После занятий, когда мы выходим, у нас такое у всех настроение, что хочется лететь, честное слово. Потому что впечатление, что ты помолодел, ты вырос, ты стал лучше, здоровее, — делится жительница Караганды Гульнар Сейдинова.

Фото: Центр семейного долголетия города Караганды

Фитмиксом пенсионерки занимаются под руководством мастера спорта по акробатке. Это высокоэффективная тренировка, которая сочетает в себе различные направления. С подопечными, возраст которых от 60 до 75 лет, Наталья Иванова работает по специальной программе. Тренируются по часу три раза в неделю. Вначале обязательны кардиоразминка и упражнения для осанки.

Фото: Центр семейного долголетия города Караганды

— Они, когда год назад пришли, они все были сутулые, а мы работаем в основном на осанку. У нас все органы зависят от осанки. Поэтому они сейчас выпрямились. Я подбираю для них такие легкие упражнения, чтобы они могли выполнить. Гантели от 2 килограммов до 5 килограммов, больше не поднимаем. Фитнес-йога обязательно и стречинг, — говорит тренер оздоровительных программ Валентина Иванова.

Фото: Центр семейного долголетия города Караганды

Здесь не только занимаются спортом, каждый находит занятие по душе. Национальные игры, танцы, домбра, изучение языков, мобильная грамотность — более 20 различных кружков. Центр активного долголетия объединяет порядка полутора тысяч карагандинских пенсионеров, из них более 800 — женщины. Самой взрослой посетительнице 84 года. Здесь пожилые люди получают незабываемые эмоции, а главное — обретают новых друзей.