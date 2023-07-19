Более 800 пассажирских вагонов приобретет Казахстан в ближайшие годы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 1,2 тысячи пассажирских вагонов приобрел Казахстан за последние 12 лет. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Парк подвижного состава по состоянию на 3 июля 2023 года составляет 2 566 единиц (2 106 ед. АО «Пассажирские перевозки», 460 ед. по частным перевозчикам). Национальный перевозчик обновляет парк пассажирских вагонов ежегодно. С 2010 по 2022 годы приобретено порядка 1238 вагонов, в том числе 676 вагонов «Тальго», - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос Казинформа.

В Мининдустрии уточнили, что парк пассажирских вагонов обновляется по мере выделения средств из государственного бюджета.

«В настоящее время в целях обеспечения перевозки пассажиров Национальным перевозчиком АО «Пассажирские перевозки» в рамках обновления подвижного состава проводится работа по закупу 844 вагонов до 2030 года (2023-2030 годы)», - говорится в сообщении.