Более 800 незаконных свалок выявили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области только 24 полигона ТБО из 130 выделенных для этих целей земельных участков соответствуют экологическим требованиям. Все это, как сообщил на брифинге руководитель департамента экологии по Акмолинской области Кадырхан Бейсенбаев, и приводит к несанкционированным свалкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, острой проблемой на сегодняшний день в Акмолинской области остается образование стихийных свалок.

«Несмотря на ежегодно проводимые по области трехмесячники по санитарному благоустройству, неучтенные стихийные несанкционированные свалки постоянно и повсеместно образуются вновь возле населенных пунктов вследствие слабого контроля со стороны местных исполнительных органов и отсутствия необходимой инфраструктуры по сбору, транспортировке, размещению коммунальных отходов на полигонах», - сказал К. Бейсенбаев.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных мест размещения отходов.

В 2021 году в Акмолиснкой области было выявлено 1329 незаконных свалок, из них ликвидировано 1129, или 84%. В текущем году на основании снимков из космоса в регионе выявлено 830 свалок. Согласно представленным данным, на сегодняшний день акиматами ликвидировано 757 из них, или 91%.

«Одна из главных причин появления свалок - малое количество узаконенных полигонов ТБО на территории области. Так, в регионе выделено 130 земельных участков для размещения твердых бытовых отходов. Однако из них только 24 полигона соответствует экологическим требованиям. В 10 районах области и городе Кокшетау и вовсе отсутствует узаконенные полигоны», - добавил главный эколог региона.

Спикер подчеркнул, что наибольшее количество несанкционированных свалок выявлено в Целиноградском, Аршалынском, Зерендинском районах и городе Кокшетау. Правда, к некоторым лицам были применены и штрафные санкции. Так, за непринятие мер по ликвидации стихийных свалок в текущем году привлечены к административной ответственности должностные лица Аршалынского района и района Биржан Сал, а за несоблюдение требований - физические и юридические лица.