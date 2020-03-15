Более 800 несанкционированных свалок выявили в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обсудили экологические проблемы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На этот раз наболевшие вопросы рассматривали в антикоррупционной службе. Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин обозначил одной из острых проблем размещение твердых бытовых отходов в населенных пунктах.

По его словам, несоблюдение технологии складирования твердых бытовых отходов на полигоне ТОО «Кызылжар Тазалык» в Петропавловске приводит к возгоранию и выбросу продуктов горения в окружающую среду. В прошлом году департамент инициировал внеплановые проверки ТОО «Кызылжар Тазалык». Пункты предписания по устранению нарушения предприятие не исполняет из-за отсутствия технической оснащенности.

«За неисполнение предписания на ТОО «Кызылжар Тазалык» наложен штраф в размере 505 тысяч тенге. Разрешение сложившейся проблемы возможно только с привлечением местных исполнительных органов и общественности. Аналогичная проблема - в Бескольском сельском округе Кызылжарского района. На территории сельского округа имеется несанкционированная свалка с периодическим тлением ТБО», - сказал Н. Жахин.

Он рассказал, что акимату сельского округа выделили два земельных участка. На одном из них с уже располагались бытовые отходы, второй - под строительство полигона. Участки сельский акимат в юстиции вовремя не зарегистрировал. Когда ответственное лицо привлекли к ответственности за нарушение экологического законодательства, обнаружилось, что постановление акимата Кызылжарского района о передаче земельного участка с бытовыми отходами Бескольскому сельскому округа отменено и в юстиции зарегистрирован только участок под строительство ТБО, свободный от отходов.

«Это свидетельствует о нежелании местных исполнительных органов решать проблемы, связанные с хранением и утилизацией ТБО. По итогам внешнего анализа направлены имеющиеся материалы в прокуратуру области и департамент юстиции для принятия решения о соблюдении законности по отмене ранее принятого постановления и непринятию мер по своевременной регистрации земельных участков», - сообщил Н.Жахин.

Недавно назначенный руководитель департамент экологии Ерболат Умаров проинформировал, что в регионе 458 условно организованных свалок. Из них 256 оформили земельные участки.

«По результатам видеосъемок выявили более 800 несанкционированных мест размещения отходов. В прошлом году ликвидировали 213. К административной ответственности привлекли восемь акимов сельских округов, троих заместителей акимов районов и заместителя акима Петропавловска», - сказал Е. Умаров.

Ранее сообщалось, что в области всего 3% свалок имеют разрешительные документы.













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