Более 800 неиспользуемых земельных участков выявлено в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 800 неиспользуемых земельных участков общей площадью около 700 тысяч гектаров выявлено в Актюбинской области. Начат процесс вовлечения их в оборот, а также возврат в госсобственность, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Из установленных неиспользуемых 805 участков в результате проведенной работе с землепользователями было вовлечено в оборот 233 участка, а 115 - возвращены в госсобственность.

В отношении остальных участков инициированы проверки уполномоченного органа, а землепользователям выданы предписания об устранении нарушений. В случае неосвоения они также будут изъяты, отметили в прокуратуре.