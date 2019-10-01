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Более 800 неиспользуемых земельных участков выявлено в Актюбинской области
1 Октября 2019 15:17
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 800 неиспользуемых земельных участков общей площадью около 700 тысяч гектаров выявлено в Актюбинской области. Начат процесс вовлечения их в оборот, а также возврат в госсобственность, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
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Из установленных неиспользуемых 805 участков в результате проведенной работе с землепользователями было вовлечено в оборот 233 участка, а 115 - возвращены в госсобственность.
В отношении остальных участков инициированы проверки уполномоченного органа, а землепользователям выданы предписания об устранении нарушений. В случае неосвоения они также будут изъяты, отметили в прокуратуре.
Ключевые слова: Актюбинская область,
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