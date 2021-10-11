Более 800 наркопреступлений помогла выявить республиканская спецоперация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Берикхан Нургалиев рассказал о проводимых спецоперациях по борьбе с распространением наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Под эгидой ЦАРИКЦ стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Рефлекс». Его цель – выявление фактов производства и сбыта синтетических наркотиков, находящихся под контролем государств-участников операции. Операция продлится до декабря», - сказал Берикхан Нургалиев на брифинге в МВД.

По его словам, за первую неделю возбуждено 6 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков: 3 сбыта, 2 хранения в особо крупном размере и 1 незаконная реклама и пропаганда наркотических средств. Из незаконного оборота изъято около 1 кг наркотиков, что эквивалентно трем тысячам разовым дозам.

«Завершается республиканская спецоперация «Карасора», которая проходит ежегодно в период созревания дикорастущей конопли. В текущем году в рамках операции выявлено 851 наркопреступление, в т.ч. 416 сбытов, 126 хранения наркотиков, 233 факта культивирования наркосодержащих растений», - отметил спикер.

«Изъято свыше 10 тонн наркотических средств, в т.ч. 8.5 тоннн марихуаны, 65,6 кг. гашиша, 60,2 кг. синтетических наркотиков, 764 грамма героина. Обнаружено и уничтожено свыше 12,9 тыс. кустов культивированной конопли общим весом 8 тонн», - заключил Б. Нургалиев.