Более 800 млрд тенге выделено в рамках программы «ДКБ-2025»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков рассказал о промежуточных результатах реализации программы «ДКБ-2025», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом за 7 месяцев текущего года льготное финансирование в рамках «ДКБ-2025» и ЭПВ получили более 25,3 тыс. проектов на сумму 801 млрд тенге», - сказал Тимур Жаксылыков на брифинге в СЦК.

В том числе:

- просубсидировано 14,4 тыс. проектов на общую сумму кредитов 600 млрд тенге;

- прогарантировано порядка 11 тыс. проектов на общую сумму кредитов около 200 млрд тенге;

- в пострадавших секторах экономики просубсидировано

свыше 460 проектов на общую сумму кредитов около 50 млрд тенге.

- предоставлено более 10 тысяч микрокредитов на сумму

свыше 60 млрд тенге.

«Также с момента начала реализации программы «ДКБ-2025» выдано свыше 4,1 тысяч государственных грантов на сумму свыше 10 млрд тенге и реализовано 930 проектов по подведению недостающей инфраструктуры к проектам бизнеса на сумму свыше 160 млрд тенге», - заключил спикер.