Более 800 млн тенге выделили в Павлодарской области на содержание автодорог зимой

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя регионального управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области Кизат Жакупов, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«На зимний период на местных автодорогах задействованы 23 подрядные организации, что больше, чем в прошлом году на 10%, это связано с плановым увеличением, - отметил Кизат Жакупов. – Готовы 374 единицы техники, запас горюче-смазочных и противогололедных материалов. 9 подрядных организаций, имеющих в своем распоряжении 160 единиц дорожной техники, сейчас работают на областных трассах».

Договоры с подрядчиками на зимнее обслуживание дорог уже заключили все районы, кроме Баянаульского, где он станет известен в ближайшее время.

«Более 800 млн тенге выделено в области на содержание автодорог в 2019-2020 годах, - уточнил заместитель руководителя ведомства. – Этих средств будет достаточно».

По словам заместителя директора ПОФ АО НК «QazAvtoJol» Ермурата Нурханова, дорожное полотно готово полностью на автобане Нур-Султан - Павлодар. - Сейчас здесь работают 4 подрядные организации, основные работы выполнены, ставят скотоограждения, дорожные знаки», - сообщил Ермурат Нурханов.

Кроме того, по его словам, на новых республиканских трассах нельзя использовать химреагенты, которые разрушают бетон, здесь используется мелкая фракция щебня.

Отметим, что общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 3 974 км, в том числе районного - более 2,9 тыс. км.