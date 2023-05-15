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Более 800 млн тенге сельскохсубсидий получили обнальщики в Жамбылской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Мая 2023, 15:29
Более 800 млн тенге сельскохсубсидий получили обнальщики в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Уголовные дела в отношении ряда лиц, выписывавших счета-фактуры без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств, расследуются департаментом АФМ по Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины, далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хозяйств. В результате проверок у фермеров посевных площадей малины не обнаружено. Таким образом, указанные граждане получили от государства субсидии на сумму более 800 миллионов тенге. По данным фактам зарегистрированы 4 уголовных дела по фактам мошенничества. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит», - сообщили в АФМ

В соответствии со статьей 77 Конституции РК и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


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