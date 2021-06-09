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    15:16, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 800 млн доз вакцины от COVID-19 введено в Китае

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 800 млн доз вакцин против новой коронавирусной инфекции введено в Китае. Об этом в среду сообщил Госкомитет по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным профильного ведомства, по состоянию на 9 июня 2021 года в 31 провинции (автономных районах, городах центрального подчинения) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе в общей сложности введено 808 962 000 доз вакцин против коронавируса.

    В Госкомитете по делам здравоохранения КНР ожидают, что, по меньшей мере, 70% населения Китая будут привиты от COVID-19 к концу этого года.

    За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 16 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 (из них 8 – локальные), без летальных исходов. При этом все 8 случаев локального заражения коронавирусом обнаружены в провинции Гуандун на юге Китая.

    Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 94,47% пациентов, заболевших COVID-19. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом достигло 91 316 человек. Показатель смертности составляет 5,07% (умерло от коронавируса 4636 человек).

    Ранее сообщалось, что Китай планирует внедрить механизм взаимного признания тестов на COVID-19 и вакцинации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости Минздрав РК
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