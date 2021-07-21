Более 800 мероприятий проведут в честь 30-летия Независимости РК в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в столице запланировано более 800 мероприятий. Об этом на брифинге сообщил начальник управления внутренней политики города Нур-Султана Даурен Бабамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью качественной подготовки и празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан разработан единый городской План. Запланировано более 800 мероприятий, 30 из них - на международном уровне, 50 - на республиканском уровне, 470 – на городском уровне, 250 – на районном», - сказал Даурен Бабамуратов.

Было отмечено, что в рамках празднования 30-летия Независимости РК акиматом с начала года проведен ряд тематических мероприятий, рассказывающих о достижениях республики за 30-летний период, а также приуроченных к ключевым датам и праздникам.

По данным акимата, с начала года реализовано более 300 мероприятий. Из них на международном уровне - 11, на республиканском уровне - 15, на городском уровне - 218, на районном уровне - 56 мероприятий.

В целях популяризации спорта среди молодежи, воспитания подрастающего поколения в духе здорового образа жизни акиматом города в рамках празднования 30-летия Независимости проведен ряд значимых республиканских и городских спортивных мероприятий. В том числе: лыжный фестиваль «Esil Winter» (в нем приняли участие около 300 человек из 4 регионов страны), Открытый чемпионат города Нур-Султана «Nur-Sultan Open» по легкой атлетике среди старших и младших юношей; соревнования по лыжным гонкам «Esil Winter», Зимний триатлон, чемпионат РК по «Қазақ күресі» среди юношей 2006-2007 года рождения, зимний фестиваль «Буркасын-2021», зимний Чемпионат Казахстана по теннису 2021, Кубок РК по грэпплингу среди детей и юношей, Республиканские соревнования по конному спорту, Открытый чемпионат города Нур-Султана по плаванию среди юношей до 2005 года рождения, Международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный олимпийскому чемпиону, герою труда Жаксылыку Ушкемпирову, Открытый чемпионат РК по дзюдо, турнир «Duathlon Olympic day», посвященный Международному Олимпийскому дню, Республиканский турнир по Қазақ күресі «Қазақстан Барысы» на призы Первого Президента Республики – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева, традиционные соревнования по байге на Кубок Елбасы и другие.