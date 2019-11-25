Более 800 квартир выдано сиротам в 2019 году – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал о ситуации в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«С принятием Закона от 4 июля 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав на жилище детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» количество жилья, выданного в среднем в год детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, увеличилось в 1,5 раза (с 758 квартир в 2013 году до 1074 квартир в 2018 году). При этом, согласно закону, данная категория не подлежит снятию с очереди до получения жилища. В этой связи очередь на получение жилья среди этой категории составляет 61397 человек», - сообщил Алихан Смаилов в ответ на депутатский запрос.

По его словам, инвентаризация списков очередности граждан Республики Казахстан, состоящих на учете нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, проводится ежегодно местными исполнительными органами района, города областного значения, города республиканского значения, столицы.

«Кроме того, согласно пункту 4 статьи 74 Закона РК «О жилищных отношениях» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется не менее 20 процентов от общего количества жилищ из коммунального жилищного фонда или жилищ, арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. Так, по данным местных исполнительных органов, в 2018 году из коммунального жилищного фонда всего выдано 4 817 квартир, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 1 097 квартир, или 22,7%», - добавил министр.

За 9 месяцев текущего года детям данной категории выдано 822 квартиры.

«29 октября Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев вручил ключи 12 выпускникам детских домов города Алматы. До конца ноября текущего года в городе Алматы еще 39 очередников данной категории получат квартиры. Наряду с этим, по состоянию на 1 октября 2019 года с АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее - ЖССБ) из числа воспитанников детских домов заключено 10 805 договоров на общую сумму 2 млрд 373 млн тенге. Данные депозиты пополняются не только за счет начисленных пособий воспитанников, но и путем перечисления средств социальными партнерами, бизнес-структурами, патронирующими воспитанников детских домов. К примеру, в Актюбинской области за период с 2016 по 2019 год при поддержке патронатных организаций через ЖССБ приобретено 65 квартир, в Восточно-Казахстанской области - 43, в Северо-Казахстанской области – 4», - добавил А. Смаилов.