Более 800 костанайских полицейских обеспечивают порядок на выборах сельских акимов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О том, как работают стражи порядка сегодня на избирательных участках, рассказал начальник местной полицейский службы Департамента полиции Костанайской области Курмет Мажикенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации К. Мажикенова, в связи проведением выборов акимов сельских округов и городов районного значения весь личный состав департамента полиции области находится с 24 по 28 июля на усиленном варианте несения службы.

«Сегодня по всей Костанайской области в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан задействовано более 800 сотрудников полиции. Созданы дополнительные следственные группы для оперативного реагирования на различные правонарушения, в том числе в местах проведения выборов. В их состав также включены сотрудники органов прокуратуры», - отметил начальник МПС.

До завоза бюллетеней полицейскими были обследованы все избирательные участки на предмет безопасности. Также стражи порядка региона обеспечили сопровождение доставления бюллетеней в места проведения выборов.

«В целом, обстановка на избирательных участках области стабильная, фактов нарушений общественного порядка не выявлено», - подытожил К. Мажикенов.



