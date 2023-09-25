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    22:00, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 800 книг подарил благотворительный фонд казахстанским детским домам

    книги
    Фото: благотворительный фонд "Саби"

    Стартовал уникальный республиканский проект по поддержке казахского языка и детской литературы, передает со ссылкой на благотворительный фонд «Саби» МИА «Казинформ».

    Благотворительный фонд «Саби» при поддержке издательства Steppe & World Publishing подарил детским социальным учреждениям более 800 бестселлеров отечественной и мировой литературы, переведенных на казахский язык.

    Впервые Фонд поддержал издание казахской литературы для детей 16 лет назад, тогда была издан сборник детских сказок педагога и общественного деятеля Дильды Матайкызы. В этом году сборник был переиздан в новой редакции, над графическим оформлением сказок трудились известные казахстанские художники. Сказки Дильды Матайкызы вместе с другими книгами также были подарены детским домам.

    - Все проекты фонда «Саби» так или иначе, связаны с детьми: мы строим больницы, школы, детские площадки, Центры робототехники, поддерживаем талантливую молодежь. Но нельзя построить будущее, не зная своих истоков. Мы хотим, чтобы у наших детей сохранилась связь с родиной вне зависимости от того, где они планируют учиться и развиваться – в Казахстане или за рубежом. Поэтому наш фонд уделяет большое внимание развитию казахской культуры, традиций и, в первую очередь, казахского языка, - рассказала Асель Тасмагамбетова, основатель фонда «Саби».

    Теги:
    Благотворительность
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