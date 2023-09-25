Более 800 книг подарил благотворительный фонд казахстанским детским домам
Стартовал уникальный республиканский проект по поддержке казахского языка и детской литературы, передает со ссылкой на благотворительный фонд «Саби» МИА «Казинформ».
Благотворительный фонд «Саби» при поддержке издательства Steppe & World Publishing подарил детским социальным учреждениям более 800 бестселлеров отечественной и мировой литературы, переведенных на казахский язык.
Впервые Фонд поддержал издание казахской литературы для детей 16 лет назад, тогда была издан сборник детских сказок педагога и общественного деятеля Дильды Матайкызы. В этом году сборник был переиздан в новой редакции, над графическим оформлением сказок трудились известные казахстанские художники. Сказки Дильды Матайкызы вместе с другими книгами также были подарены детским домам.
- Все проекты фонда «Саби» так или иначе, связаны с детьми: мы строим больницы, школы, детские площадки, Центры робототехники, поддерживаем талантливую молодежь. Но нельзя построить будущее, не зная своих истоков. Мы хотим, чтобы у наших детей сохранилась связь с родиной вне зависимости от того, где они планируют учиться и развиваться – в Казахстане или за рубежом. Поэтому наш фонд уделяет большое внимание развитию казахской культуры, традиций и, в первую очередь, казахского языка, - рассказала Асель Тасмагамбетова, основатель фонда «Саби».