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Более 800 казахстанцев продолжают получать лечение от коронавируса

13 Ноября 2022, 09:21
Более 800 казахстанцев продолжают получать лечение от коронавируса
13 Ноября 2022, 09:21

Более 800 казахстанцев продолжают получать лечение от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 13 ноября лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 818 человек (–656 КВИ+ и 162 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 739 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациентa, на аппарате ИВЛ – два пациента.

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